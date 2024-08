„Nichts zu tun wäre ökonomisch maximal doof“

Ganz so einfach umzusetzen ist eine Kindergrundsicherung freilich nicht. Rauch rechnet mit einem Zeitraum von rund drei Jahren, da zunächst bestehende Sozialleistungen neu strukturiert und vereinfacht werden müssten. „In den neun Bundesländern gibt eine Fülle von Leistungen wie Familienbeihilfe, Kinderbetreuungsgeld, Familienbonus Plus, Kindermehrbetrag oder Schülerbeihilfen, die nicht aufeinander abgestimmt sind“, erklärt Rauch. Aufgrund der Unterschiede müssten in einem ersten Schritt die Länder an Bord geholt werden, dann seien zahlreiche Gesetzesänderungen notwendig – allein auf Bundesebene wären es mehr als ein Dutzend.