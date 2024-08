Die Gasthauslegenden entlang der Arlbergstraße

Legendäre Häuser und charismatische Wirte

Auch andere Häuser entlang der Arlbergstraße sind neu durchgestartet. So zum Beispiel das Hotel/Restaurant Traube in Braz: Seit dem Jahr 1846 befindet sich das Haus im Besitz der Familie Lorünser, 1924 entstand dort die „Erste Klostertaler Dampfbäckerei“. Mittlerweile ist das Hotel Traube ein moderner Alpenspa-Betrieb. Ein neues Kapital wurde auch im Gasthaus „Engel“ in Klösterle aufgeschlagen. Dessen Geschichte reicht ebenfalls bis zum Bau der Arlbergbahn zurück, unter den Engelwirten und -wirtinnen gab es gleich mehrere prägende Charaktere, über die man heute noch in der Talschaft spricht. Die jetzigen Besitzer haben das ehrwürdige Haus mit viel Liebe zum Detail renoviert und gepflegt und so den nostalgischen Charme einer vergangenen Epoche erhalten.