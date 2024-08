Prinzessin Märtha Louise heiratet ihren Schamanen

Dreitägige Feier

Diese Liebe findet nun am wunderschönen Geirangerfjord in Westnorwegen ihren vorläufigen Höhepunkt. Drei Tage lang wollen die Prinzessin und der Schamane den Bund der Ehe feiern. Zum Auftakt sollte es schon am Donnerstag im nahe gelegenen Ålesund eine „Meet and Greet“-Party (Dresscode: „sexy und cool“) geben, ehe die Hochzeitsgemeinde per Boot durch den Fjord nach Geiranger gebracht werden sollte, wo eine lateinamerikanisch geprägte Vorhochzeitsparty auf sie wartete. In dem malerischen Ort finden am Samstag dann die Trauung durch die Pfarrerin Margit Lovise Holte und die eigentliche Hochzeitsfeier statt.