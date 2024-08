Unseriöser Welpenhandel floriert auf Social Media

Die Untersuchungen von September 2023 bis Juni 2024 enthüllten in Österreich 15 Facebook-Gruppen mit insgesamt 15.600 Followern, in denen Welpen zum Verkauf standen. In sechs dieser Gruppen kamen Angebote von nicht registrierten Händlern, während in vier Gruppen sogar Welpen unter dem gesetzlichen Mindestalter inseriert wurden. Darüber hinaus wurden sieben Instagram-Profile mit 13.000 Followern entdeckt, die ebenfalls am Welpenhandel beteiligt waren.