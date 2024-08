Analyse: So teuer ist das Wohnen am Wasser

Wohnen und leben in der Nähe eines Sees ist der Traum vieler Menschen. Grundstücke am Millstätter See, Attersee, Wörthersee oder eben dem Neusiedler See sind daher sehr begehrt. Doch was, wenn man selbst eine Neubau-Immobilie in Gehdistanz eines dieser Naturjuwelen beziehen möchte? Laut einer Analyse der Plattform willhaben und der Immobiliendatenexperten von Exploreal kann dies ganz schön teuer werden – und gerade der Neusiedler See zählt zu den teuersten „Pflastern“ im österreichweiten Vergleich.