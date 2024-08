2 Jugendliche bei Unfall mit Mofa schwer verletzt

Ein 52-Jähriger fuhr am Sonntag gegen 16.25 Uhr mit seinem Pkw auf der Bahnhofstraße in seiner Heimatgemeinde Peuerbach. Zur gleichen Zeit lenkte eine 16-Jährige aus Natternbach ihr Moped in die entgegengesetzte Richtung. In einer leichten Linkskurve kollidierte sie mit dem Pkw. Sie wurde vom Moped geschleudert und kam auf der Straße zu liegen.



Passanten leisteten Erste Hilfe

Während die Rettungskette in Gang gesetzt wurde und sich Passanten um die verletzte Mopedfahrerin kümmerten bzw. die Unfallstelle absicherten, bemerkte ein weiterer 16-jähriger Mopedlenker aus Michaelnbach den Verkehrsunfall und brachte sein Fahrzeug zum Stillstand. Ein ihm nachkommender Mopedlenker, ebenfalls 16 Jahre alt und aus Michaelnbach, übersah den anhaltenden Verkehr und fuhr auf das Moped vor ihm auf.



Ebenfalls vom Mofa geschleudert

Er wurde ebenfalls von seinem Moped geschleudert und blieb verletzt an der Unfallstelle liegen. Die beiden Verletzten wurden vom Notarzt versorgt und mit schweren Verletzungen in das Klinikum Wels gebracht.