Mann attackierte wahllos Passanten: Festnahme!

Mann am Hinterkopf verletzt

Im Zuge der Sachverhaltsklärung kam ein 35-Jähriger mit sichtbaren, blutenden Verletzungen an den Beinen und am Hinterkopf auf die Beamten zu. Der 35-Jährige und einige andere Passanten sollen von dem 47-Jährigen kurz zuvor grundlos, teilweise sehr aggressiv, attackiert worden sein.