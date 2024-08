Frau (35) nach Sprung in Tiroler See bewusstlos

Eine 35-jährige Frau ist am späten Samstagnachmittag am Westufer des Reintalersees in Kramsach in Tirol (Bezirk Kufstein) kopfüber in das dort zu seichte Wasser gesprungen. Dabei dürfte die Rumänin vermutlich mit dem Kopf am Grund aufgeschlagen sein. Zeugen und Bekannte zogen sie aus dem Wasser.