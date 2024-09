Ein bisschen Fracksausen vor dem herzlichen Salve

„Nur ein paar hundert Jahre habe ich die Augen zu, und schon liegt alles in Trümmer. Und ihr seid keine Römer mehr, sondern Barbaren“, schimpft Teurnia, die Stadtgöttin, alias Katharina Gruber, die sonst als Guide bei den Ausgrabungen am Magdalensberg zu hören ist. Was war geschehen? Der Holzer Berg in St. Peter in Holz im heutigen Oberkärnten war ja schon im 12. Jahrhundert vor Christus besiedelt. Dann kamen die Kelten, später die Römer, die Teurnia um 50 nach Christus zum municipium machen. Im vierten Jahrhundert leben dort bereits erste Christen. Doch 591 wird Teurnia zum letzten Mal erwähnt.