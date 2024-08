Fans erwiesen Filmstar Alain Delon die letzte Ehre

Kinder „sehr berührt“ über Anteilnahme

Vor sechs Tagen starb die Filmlegende im Beisein seiner drei Kinder Anthony, Anouchka und Alain-Fabien im Alter von 88 Jahren. Seitdem trafen einander Fans von Delon an der Umgrenzung seines Landsitzes, hinterließen Blumen und legten Trauerkarten ab. Sie seien „sehr berührt von der Leidenschaft und der Zuneigung, die seine Fans in Frankreich und in der ganzen Welt gezeigt haben“, erklärten Delons Kinder.