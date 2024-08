„Werden in Graz sensationelles Ergebnis haben“

Fast eineinhalb Stunden müssen die Funktionäre am Samstag am heißen Lendplatz auf Babler warten, ehe das Wohnmobil mit seinem Gesicht darauf angerollt kommt. Es liegt Spannung in der Luft – so hätte man sich den Wahlkampfauftakt nicht vorgestellt. Nach der Lügenaffäre um den Linzer Bürgermeister Klaus Luger wurde am Freitagabend auch noch bekannt, dass die zweite Nationalratspräsidentin der SPÖ, Doris Bures, in einem Brief über Bablers Wahlprogramm den „Verdacht der Unernsthaftigkeit“ äußerte.