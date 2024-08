Polit-Beben lässt Linzer Sportwelt offenbar kalt!

Fußball-Linz im Jahre Schnee. Ein nasskalter November-Abend. Die Gugl noch längst nicht umgebaut. FC Blau-Weiß irgendwo in Liga 2. Im Uralt-Stadion 700 Besucher. Am Rasen ein „Schweinskick“. Doch als der FC Blau-Weiß das 1:0 schießt, reißt ein Mann auf der Ehrentribüne im Klubschal strahlend die Hände in Richtung Linzer Nachthimmel.