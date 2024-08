Cheyenne & Nino: Große Liebe zwischen zwei Welten

Die beiden kriegen den Spagat zwischen ihren Glamour-Auftritten im Scheinwerferlicht und dem echten Leben auf dem Bauernhof in Dobl in der Nähe von Graz perfekt hin. Am Tag davor feierten sie noch den glanzvollen 60er von Mama Natascha Ochsenknecht inmitten einer illustren Promi-Schar auf dem Berliner Ku’damm – am Morgen danach stehen sie schon wieder im Stallgewand auf dem Misthaufen.