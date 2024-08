Darazs: „Für meinen Geschmack war es zu wild“

Valon Berisha (LASK-Mittelfeldspieler/via ORF): „Das ist schon ärgerlich. Wir waren in der ersten Hälfte überlegen, haben richtig guten Fußball gespielt. Bukarest hat nicht viel kreiert. Und dann ganz am Ende der ersten Hälfte ... – da gehst du mit einer ganz anderen Energie in die Halbzeit. Aber alles ist offen, auch auswärts ist vieles möglich.“