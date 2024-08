Mediziner im Land sind jetzt gefragter denn je

120 Studenten in Ausbildung

Aktuell sind 120 Studenten mit einem Stipendium des Landes in der Humanmedizin in Ausbildung. Die ersten acht Vertreter werden ihr Studium – bei Einhaltung der Mindestdauer – bereits mit dem Ende der kommenden Periode 2024/25 abschließen. Im Jahr darauf folgen planmäßig weitere acht.