Teenie (14) flüchtet mit Pkw vor Vater und Polizei

Auf Spritztour mit einem Bekannten

Der Bub wurde bereits von den Ermittlern vernommen. Er soll die Autoschlüssel von einem Bekannten erhalten haben und gemeinsam mit diesem in das in der Jägerstraße geparkte Auto eingestiegen sein. Nachdem der Bekannte das Auto verlassen hatte, setzte der 14-Jährige die Fahrt alleine fort, suchte seine Wohnadresse auf, verblieb dort eine kurze Weile, ehe er erneut den Wagen in Betrieb nahm. Der Wagen war laut Polizei allerdings in der Nacht als gestohlen gemeldet worden.