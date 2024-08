Ein gemütlicher Logenplatz zum Sonnengang

In dieser naturnahen Landschaft ist noch eine Vielzahl an verschiedenen Insekten anzutreffen, darunter auch verschiedene Falter. Sobald die Luft durch die steigende Sonne erwärmt wird, schaukeln und gleiten sie von Blüte zu Blüte. In großer Zahl vertreten sind die Mohrenfalter. Die meisten haben in der Grundfarbe hellgraubraun, dunkelbraun bis schwarz gefärbte Vorder- und Hinterflügel, mit roten, rotbraunen, orangen, gelben oder auch weißen Binden sowie Augenflecken in unterschiedlicher Größe, Position und Anzahl. Es ist nicht immer leicht, die verschiedenen Arten zu bestimmen. Wer interessiert ist, macht am besten Fotos und schlägt zu Hause in einem Fachbuch nach.