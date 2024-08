Wirt gegen Wirt – da fliegen wirklich die Fetzen!

Mehr als 1000 Gasthäuser weniger

So etwa bei den Wirten. Dort kreuzten jetzt Michael Fürtbauer (FPÖ) und Mario Pulker (ÖVP) die Klingen. Gestritten wird, weil immer mehr Standeskollegen zusperren. „Im Jahr 2000 gab es noch 2800 Wirtshäuser in Niederösterreich, jetzt sind es nur noch 1700“, wettert der Freiheitliche. Pulker sammle zwar Posten und Funktionen, kümmere sich aber zu wenig um die Interessen des Berufsstandes, so der blaue Wirtesprecher.