Lukas Pellmann mit drittem Neusiedler See Krimi

Wandern und Lesung mit dem Krimiautor

Wer Lukas Pellmann persönlich kennenlernen möchte, kann das am 31. August in Podersdorf am See oder Neusiedl am See tun. Da lädt der Krimiautor nämlich ab 10 Uhr zu einer Krimiwanderung ein. Start ist in Podersdorf am See, die Lesung findet um 15 Uhr im Beachhouse des Neusiedler See Stores in Neusiedl am See, sowie um 19 Uhr in der WeinX1 Greisslerei in Jois statt.