Chinesische Billigware setzt steirischem Handel zu

Die Zeit der hängenden Köpfe bei den steirischen Verkäufern ist zwar vorbei, die allgemeine Stimmung bleibt aber wenig berauschend: Am Mittwoch zog der weiß-grüne Handel Bilanz über das erste Halbjahr – und die ist mehr von Gegen- als von Rückenwind geprägt. In Zahlen gegossen sieht die Situation in der Branche derzeit so aus: