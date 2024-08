Lopez reichte die Scheidung von Affleck ein

Fehlender Ehevertrag macht Scheidung kompliziert

Laut „TMZ.com“ hatte das Paar keinen Ehevertrag vor der Hochzeit unterschrieben – das bedeutet, dass alles, was sie in ihrer Ehe verdient haben, als gemeinsames Vermögen gilt. In den Scheidungsunterlagen soll Lopez auf Ehegattenunterhalt verzichtet haben. Sie bat den Richter, auch Affleck diesen Unterhalt zu verwehren. Seit Monaten soll es Streit zwischen den Eheleuten um die Finanzen geben. Diese seien jedoch teilweise so schlecht gelaufen, dass das Paar sogar aufgehört habe, miteinander zu sprechen.