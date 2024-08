Der Martin-Luther-Platz soll „reformiert“ werden

„Wir sind schon so richtig vorfreudig“, zeigte sich die Pfarrerin der Evangelischen Pfarrgemeinde Linz – Innere Stadt, Veronika Obermeir-Siegrist bei der Präsentation glücklich. „Mit diesem Projekt gehen lang gehegte Wünsche unserer Gemeinde in bestmöglicher Form in Erfüllung. Der neue Martin-Luther-Platz hat beste Voraussetzungen, ein gut besuchter Treffpunkt zu werden und ist dazu prädestiniert, künftig als kommunikative Zone zu dienen, als Innenstadtoase, die zum Entspannen und für Veranstaltungen gleichermaßen geeignet ist.“