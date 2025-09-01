Russische Sabotage ++ Öffi-Tickets werden teurer

Ab Jänner 2026 steigen in Wien die Öffi-Tarife: Die Jahreskarte kostet künftig 467 Euro (digital 461 Euro), es gibt neue Jugend-, Senioren- und Spezialtarife, und auch Schwarzfahren wird teurer. Und beim Landeanflug von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Bulgarien fiel das gesamte Navigationssystem aus, offenbar aufgrund eines mutmaßlichen Störmanövers aus Russland. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 01. September, mit Moderatorin Nina Coloini-Lutz.