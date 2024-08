Katastrophenfonds in Tirol: Wer jetzt Anspruch hat

Großes Aufräumen ist weiterhin in St. Anton nach den heftigen Unwettern am Wochenende angesagt. Nun helfen sogar 50 Soldaten. Wie berichtet, hatten LH Anton Mattle und LR Astrid Mair (beide ÖVP) der Bevölkerung Hilfe aus dem Katastrophenfonds zugesichert. Doch wie kommen die Betroffenen an das Geld und wird auch jeder einzelne unterstützt?