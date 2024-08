Nach Muren und Flut: Jetzt rückt auch das Heer an

Nach dem heftigen Unwetter samt Murenabgängen und Sturzfluten am Freitagabend im Arlberggebiet rückt am Mittwoch nun auch das Bundesheer zum Aufräumen an. Rund 50 Soldatinnen und Soldaten sollen im hauptbetroffenen Tiroler Ort St. Anton die Freiwilligen entlasten.