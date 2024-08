Manager Briatore: Dann hört „Oldie“ Alonso auf

„Die Leistung von Fernando ist da. Es geht nicht darum, dass er die Konzentration verliert. Wenn er Elfter ist, will er Zehnter werden. Wenn er Zehnter ist, will er Neunter werden. Er will, dass das Auto konkurrenzfähig ist. Er qualifiziert sich gut, er fährt gute Rennen“, erklärte Briatore, der als Renault-Teamchef mit Alonso 2005 und 2006 zwei Weltmeistertitel feierte.