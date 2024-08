20-Jähriger soll Bub in Spanien ermordet haben

Nach ihm wurde sofort eine Großfahndung mit Hubschraubern eingeleitet. Der Fall in der Ortschaft Mocejón sorgte in ganz Spanien für Empörung und tiefe Betroffenheit. In dem betroffenen Ort wurde eine dreitägige Trauer ausgerufen. „Der Mörder wird mit der vollen Härte des Gesetzes bestraft werden“, kündigte der Ministerpräsident der Autonomen Gemeinschaft Kastilien-La Mancha, Emiliano García-Page, an.