Teure neue Sportanlage steht nun Öffis im Weg

Kündigt sich da ein viele Millionen teurer Schildbürgerstreich an? Der so gut wie neue Leichtathletik-Stützpunkt an der Linzer Derfflingerstraße – bekannt als Platz für das Flüchtlingszeltlager anno 2015 – steht zumindest teilweise der geplanten Regional-Stadtbahn im Weg. Genauer gesagt, dem Bus.