Zauberhafter Nachwuchs für Thommy & Amélie

Damit ist den Weltmeistern der Mentalmagie das wohl größte Kunststück in ihrer bisherigen Karriere geglückt. Nach der Hochzeit am 30. Oktober 2022 in der „Little White Wedding Chapel“ in Las Vegas wurde nun auch in der Heimat (genauer gesagt in der Steiermark) ein rauschendes Fest mit Freunden und Verwandten gefeiert. Ende Juli wohnten dem erneuten Jawort neben Familienhund „Mr. Koni Hundini“ – der in Las Vegas die Rolle des „Trauzeugen“ übernommen hatte – diesmal rund 100 Gäste bei.