Thommy Ten & Amélie van Tass: Ehering verschwunden

Erst vor kurzem feierten das Paar in der Steiermark ihr großes Hochzeitsfest nach, die „Krone“ berichtete. Längst überfällig, denn das Ja-Wort hatten sie sich bereits 2022 in Las Vegas gegeben. Damals durfte Thommy seiner Amélie einen wunderschönen Ehering als Zeichen ihrer Liebe an den Finger stecken. Im Juli passierte dann aber das Malheur. Die beiden Weltmeister der Magie wollten nach der Premiere von „My Fair Lady“ in Mörbisch – und vor ihrem großen Fest – ein paar erholsame Tage in der St. Martins Therme genießen. Ein Ort, dem sie schon lange verbunden sind und wo sogar zwei Schafe leben, die die Namen der beiden berühmten Österreichern tragen. Nach einer Abkühlung im hauseigenen Badesee machte Amélie schließlich die schlimme Entdeckung: Ihr Ring war anscheinend vom Finger gerutscht!