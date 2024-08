Mit Hans Moser auf Tuchfühlung im Tiroler Ötztal

1956 wurde in Oetz und Sautens für den Heimatfilm „Solange noch die Rosen blüh’n“ mit Hans Moser in der Hauptrolle gedreht. „Mit einer uralten Kamera-Box durfte ich viele Fotos am Set schießen. Die Filmcrew nahm mich sogar mit ihren schicken Autos mit“, erinnert sich der Tiroler, der immer seine Schulferien in der Heimat seines Vaters im Ötztal verbrachte.