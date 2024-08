Thiems letzter Major-Auftritt: „War überrascht“

Sein Abgesang im New Yorker Ortsteil Queens wird freilich unter ganz anderen Voraussetzungen stattfinden. Ein einziger Sieg auf ATP-Tour-Level im Hauptbewerb in diesem Jahr, auch bei seinem Kitzbühel-Abschied vor rund einem Monat ließ in der ersten Runde nur sporadisch seine alte Klasse aufblitzen. „Ein Erstrundensieg ist natürlich das Ziel, aber das hängt absolut auch von der Auslosung ab. Ich hoffe, dass ich ein richtig gutes letztes US Open spielen kann“, hofft Thiem. Seinen Erstrundengegner kennt der Lichtenwörther am Donnerstag. Nach den US Open spielt Thiem im Oktober noch beim Schau-Event UTS in Frankfurt (18. bis. 20.10.) und verabschiedet sich danach bei den Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle endgültig von der Tennisbühne.