Darum gibt es keinen Österreicher in der MotoGP

Der 69-Jährige gewann zwischen 1985 und 1986 fünf WM-Läufe in der Klasse bis 125 ccm und ist damit der bis dato letzte heimische GP-Sieger. Der bisher letzte Österreicher in der MotoGP war Martin Bauer, der 2013 dank einer Wildcard aber nur zwei Rennen bestritt. In der Moto3 war zuletzt Maximilian Kofler in den Saisonen 2020 und 2021 aktiv. Selten schaffen es heimische Talente in die Weltspitze des Motorrad-Straßenrennsports, was unter anderem an der internationalen Konkurrenz, aber auch an der heimischen Infrastruktur liegt. Rosenthaler muss oft im Ausland trainieren. „Wir fahren relativ viel, müssen aber in die Slowakei oder nach Ungarn ausweichen. Auch Kartbahnen gibt es wenige und im Winter stationieren wir uns mit einem Wohnmobil in Spanien“, erklärte der Linzer. Im Sommer seien die Wetterbedingungen sogar besser als in Spanien, „aber uns fehlt die Strecke“, beklagte er. „In Spanien und Italien ist es mehr Volkssport als in Österreich“, betonte Rammerstorfer.