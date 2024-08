108. Geburtstag! „Der Eierlikör hält mich fit“

Alles Gute zum Geburtstag, Frau Strohrigel! In einem Seniorenheim in Hartberg lässt man die älteste Steirerin hochleben, sie wird am Sonntag 108 Jahre alt. Die „Krone“ besuchte sie – und vergaß im Gegensatz zum Landeshauptmann das wichtigste Mitbringsel nicht.