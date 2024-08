Sie sorgen dafür, dass am Festival nichts anbrennt

Mehrere Standorte am Areal

Dabei haben die Florianis auch sonst genug zu tun. Sie besetzen während des kompletten Festivals drei Standorte. Am Camping-Gelände sind zwei Teams mit je acht Personen stationiert. Damit die Orientierung im Notfall problemlos klappt, ist das 35 Hektar große Areal kartiert und in kleine Zonen untergliedert. Am Hauptgelände sorgen zu Spitzenzeiten 20 Kameraden gleichzeitig für Sicherheit. Zwei wendige Quads und zwei Elektrofahrzeuge wurden eigens fürs Frequency ausgerüstet, zudem sind die Mitglieder auch am Rad und zu Fuß unterwegs und legen dabei Hunderte Kilometer zurück.