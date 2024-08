LASK rechnet gegen die Bullen mit Jerome Boateng

Für die Linzer folgen nach der schmerzhaften 1:2-Pleite gegen Altach die Wochen der Wahrheit: Morgen kommt Vizemeister Salzburg, der sich gegen Blau-Weiß in Überform präsentiert hatte, in die Raiffeisen-Arena. Am 22. August empfangt Schwarz-Weiß im Europa-League-Play-off den rumänischen Meister FCSB Bukarest. Und weitere drei Tage später muss der LASK auswärts im Viola Park gegen die Wiener Austria ran. Ein Mega-Programm, das schlimmstenfalls eine Minikrise auslösen könnte, sollten Kapitän Robert Zulj und Kollegen nicht in die Spur finden. Nach diesem Triple wird man sehen, wohin die Reise in dieser Saison wirklich geht. „Ein extrem forderndes Match gegen eine Mannschaft, die den Anspruch hat, die beste in Österreich zu sein“, betont Trainer Thomas Dazazs.