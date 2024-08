Salzburg hat Top-Talent von Liverpool an der Angel

Die Rede ist von Bobby Clark. Der 19-jährige Liverpool-Kicker gilt als Versprechen für die Zukunft, hat bereits Premier-League-Luft geschnuppert. In der vergangenen Saison kam er unter Ex-„Reds“-Trainer Jürgen Klopp fünfmal in Englands höchster Spielklasse zum Einsatz, insgesamt stand er 14-mal für die erste Mannschaft Liverpools auf dem Platz. Erst im Dezember des letzten Jahres unterzeichnete das Mittelfeldjuwel beim Traditionsverein auch einen Vertrag bis 2028, doch diesen wird er wohl nicht erfüllen. Clark steht nämlich kurz vor einer Unterschrift bei Salzburg. Und die Bullen werden für den englischen U20-Teamspieler richtig tief in die Tasche greifen, sollen über 10 Millionen Euro für ihn bezahlen. Zudem dürfte sich Liverpool auch eine Weiterverkaufsklausel in der Höhe von 17,5 Prozent gesichert haben.