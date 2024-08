Prinz Harry und Meghan kämpfen gegen Cybermobbing

Das Ehepaar wird bis Sonntag in Bogotá sowie in Cartagena und Cali unterwegs sein. Dort soll es etwa Treffen mit jungen Menschen, Frauen und Führungskräften in sozialen Berufen geben. Außerdem wollen die Royals mit der kolumbianischen Mannschaft zusammenkommen, die im Februar 2025 an den Invictus Games teilnimmt. Harry hatte den Sportwettbewerb für kriegsversehrte Soldaten ins Leben gerufen.