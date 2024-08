Riese Samson tanzte am Feiertag zu Ehren Marias

Auch in Mariapfarr hieß es früh aufstehen: Schon um sechs Uhr brachten sich die Trachtenfrauen mit ihren Ständen in Stellung. Um acht Uhr stand der feierliche Patroziniumsgottesdienst in der Wallfahrtsbasilika an – inklusive Kräutersegnung. Die gesegneten Kräuterbüscherl werden in den Raunächten zum Räuchern verwendet und sollen vor Unglück schützen. Am Nachmittag tanzte der Riese Samson mit zwei Zwergen in Begleitung der Trachtenmusik Mariapfarr und der Schützengarde vor dem Pfarrhof.