Wespen fordern die heimischen Feuerwehren

Der Eindruck täuscht nicht! Selbst Wissenschaftler bestätigen: In diesem Sommer gibt es auch in Salzburg so viele Wespen wie seit etlichen Jahren nicht mehr. Das milde, aber feuchte, Frühlingswetter dürfte der Grund hierfür sein. Die Temperaturen im Frühjahr begünstigten die Vermehrung von Insekten, von denen sich wiederum die Wespen ernähren.