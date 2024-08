Sommerbetreuung für Kinder soll 2025 besser werden

Im kommenden Jahr soll es jedoch eine deutliche Entspannung geben. Gemeinsam mit den Sozialpartnern will das Land Tirol das Betreuungsangebot ausbauen. Neben den Gemeinden fungiert vor allem die AK als Anbieter. Diese setzt mit der „Sommerschule Plus“ und der Kinderferienaktion bereits seit Jahren auf ein Angebot für Familien. Mit 500.000 Euro unterstützt das Land die AK-Sommerschule jährlich. Diese Förderung wurde in einer Regierungssitzung am Feiertag verlängert.