40 Millionen Euro für einen sauberen Wörthersee

Jubiläum: 60 Jahre Wasserverband

Der Wasserverband Wörthersee-Ost feiert im kommenden Jahr seine ersten sechs Jahrzehnte. „Gründungsmitglieder waren Klagenfurt, Krumpendorf, Pörtschach, Maria Wörth und Viktring“, erinnert Geschäftsführer Ingolf Herold. „Damals gab es Probleme mit der Blaualge, die wucherte. Deutsche Medien schrieben bereits, dass man deswegen nicht an den Wörthersee reisen sollte. Wir mussten also was tun. Die Süduferstraße war aber zu felsig verbaut, deshalb hat man die Rohre am Grund des Wörthersees verlegt. Dort sind sie auch jetzt noch. Das Projekt war erfolgreich! Aber nun gehört es erneuert.“