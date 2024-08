DJ soll 59 Opfer abgezogen haben: 800.000€ Schaden

Sportwetten statt Gewinnausschüttungen

Der 38-Jährige soll insgesamt 59 Geschädigten – darunter soll auch zumindest ein Profifußballer sein – seit dem Frühsommer 2022 Geldanlagen angeboten haben, vorwiegend in Kryptowährungen, zu einem kleinen Teil auch in landwirtschaftliche Projekte in Rumänien. Im Gegenzug versprach der DJ teilweise Gewinne in drei- und vierfacher Höhe der Investitionssumme.