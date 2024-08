Neuer Schub für den Autozuliefer-Minimulti

Neue Aufträge sollen US-Geschäft ankurbeln

Aufträge gibt es bereits von einem großen europäischen Autozulieferer, auch für die USA. Namen seien geheim, „doch wir sind auch in Forschung und Design eingebunden. Diese Teile sind 3- bis 5-mal so teuer wie unsere Stammprodukte. Wir brauchen also weniger Aufträge für einen größeren Umsatz“, strahlt Stefan Pollmann. Geht das US-Geschäft auf, dann steht wohl eine Ausweitung des Werkes in Mexiko an.