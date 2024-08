Brennholz blieb viel seit Krise teurer als Pellets

Mehr als halbiert hat sich der Preis von losen Pellets nach dem Allzeithoch von fast 700 Euro je Tonne in Oberösterreich, liegt aktuell im Schnitt bei 284 Euro. Und klettert damit seit Ende Juni (279,2 €) in der Sommerhitze langsam aber sicher wieder in die Höhe. Die Produzenten der Pellets orten trotz der „sehr günstigen Preislage“ eine „niedrige Kaufaktivität“.