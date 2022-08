„Klopapier-Effekt“ macht Brennholz zum Luxusgut

Wer jetzt schon viel Holz vor der Hütte hat, kann sich glücklich schätzen. Denn Brennholz wird auch in Oberösterreich rar und teuer. Baumärkte, die bisher für günstige Scheiter standen, verlangen bis zu 189 Euro für Buchenholz – etwa 0,9 Festmeter. Bei der Landwirtschaftskammer gibt man für Ab-Hof-Verkäufe einen Preis von 110 bis 125 Euro je Raummeter Hartholz an – ohne Umsatzsteuer. Doch die meisten Bauern sind schon ausverkauft. „Grundsätzlich ist genug Holz da, um alle Privathaushalte zu versorgen“, sagt Franz Waldenberger, Präsident der Landwirtschaftskammer OÖ. Doch in der aktuellen Krise gibt’s bei Brennholz den von Corona bekannten „Klopapier-Effekt“: Es wird viel mehr gekauft als nötig. Dazu haben viele Landsleute aus Furcht vor Gasstopp und kaltem Winter noch zusätzlich Holzöfen gekauft und sich Scheiter zugelegt. Der Brennholzmarkt ist damit so gut wie leergefegt.