Kind musste aus überhitztem Auto gerettet werden

Als die Mutter kurz am Straßenrand anhielt und ausstieg, geschah das Unglück. Die kleine Emilia verschloss von innen das Auto der Villacherin. Als die Mutter schließlich bemerkte, dass sie nicht mehr in den Wagen konnte, wurde schnell klar, dass es sich um eine extrem gefährliche Situation handelt. Denn zu diesem Zeitpunkt wurden in der Draustadt 32 Grad Celsius gemessen.