„Lakeside on Beach“ am Surfstrand Illmitz

In zwei Wochen ist es endlich so weit: Das Lakeside on the Beach findet wieder statt. Wer Sandstrand, gute Musik, coole Drinks und lässiges Essen mag, ist hier ganz richtig. Der Nachfolger von Lakeside der Blasmusik zielt auf die ganze Familie ab. Dementsprechend ist auch für die Kleinsten bestens gesorgt.