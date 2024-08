So viel können Eltern bei den Schulsachen sparen

Aktionspreise nutzen

Dass Markenwaren deutlich teurer kommen, müsse nicht unweigerlich der Fall sein, so ein Detailergebnis. Denn einige Händler gewähren, wenn auch nur für kurze Zeit, auf verschiedene Produktgruppen Aktionspreise. Damit könne man bei teuren Artikeln „spürbar sparen“, sagen die Konsumentenschützer. Zur Vorsicht rät die AK bei günstigeren Produkten, nicht selten müssten davon mehrere Stück eingekauft werden, weshalb am Ende die Rechnung doch nicht so gering ausfalle.