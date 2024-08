„Die Tore waren irre, wir wollten es unbedingt“

Müdigkeit im Finish

Schwerstarbeit hatten die zunächst spielfreudigen und dominanten Bullen aber allemal zu verrichten. „Wir waren so müde in den letzten 20 Minuten, wir waren so, so müde“, meinte Lijnders nachsichtig angesichts des erbrachten Pensums bei schwül-heißen Temperaturen im Osten seines Heimatlandes. „Wir haben eine unglaubliche erste Hälfte gespielt. Die Tore waren irre. Das war richtig guter Fußball. Wie wir ins Spiel gestartet sind, wie wir die freien Spieler gefunden haben, wie unser Gegenpressing funktioniert hat, wie wir mit ihren langen Bällen umgegangen sind, das war exzellent“, lobte Salzburgs Neo-Coach auf ServusTV.